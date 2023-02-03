MK.RU: руководство ВСУ отправило мобилизованных под Артемовск без необходимого оружия и подготовки
2023-02-03 02:45
MK.RU со ссылкой на дочь украинского военного сообщает, что командование ВСУ направило мобилизованных под Артемовк (Бахмут) без должной подготовки.
Военные также не получили необходимого тяжелого вооружения, у них нет дров, еды, экипировки.
Дочь военного утверждает, что командование ВСУ просто забыло об этих людях, а продукты они получали от волонтеров.
По ее словам, существует приказ командира не отправлять раненных в госпиталь, если осколочное ранение по размерам не больше пятикопеечных монет.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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