MK.RU со ссылкой на дочь украинского военного сообщает, что командование ВСУ направило мобилизованных под Артемовк (Бахмут) без должной подготовки.

Военные также не получили необходимого тяжелого вооружения, у них нет дров, еды, экипировки.

Дочь военного утверждает, что командование ВСУ просто забыло об этих людях, а продукты они получали от волонтеров.

По ее словам, существует приказ командира не отправлять раненных в госпиталь, если осколочное ранение по размерам не больше пятикопеечных монет.