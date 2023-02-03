Трамп: «Я могу вернуться в Twitter, когда захочу»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться в Twitter, хотя и не видит в этом необходимости.

Он сказал, что может вернуться в соцеть в любой момент по своему желанию, и у него есть некоторые планы.

По словам Трампа, ели бы его аккаунт не заблокировали после штурма Капитолия, сейчасу него было бы 200-250 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что за две месяца после разблокировки аккаунта Трампа в Twitter его многомиллионная аудитория практически восстановилась.