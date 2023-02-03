Трамп: «Я могу вернуться в Twitter, когда захочу»
2023-02-03 02:50
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться в Twitter, хотя и не видит в этом необходимости.
Он сказал, что может вернуться в соцеть в любой момент по своему желанию, и у него есть некоторые планы.
По словам Трампа, ели бы его аккаунт не заблокировали после штурма Капитолия, сейчасу него было бы 200-250 млн подписчиков.
Ранее сообщалось, что за две месяца после разблокировки аккаунта Трампа в Twitter его многомиллионная аудитория практически восстановилась.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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