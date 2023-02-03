Зеленский оставил в силе закон об ужесточении ответственности военных
2023-02-03 03:07
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет налагать вето на закон об ужесточении ответственности военных.
Этот нормативный акт Зеленский подписал 25 января. Документ предполагает ужесточение ответственности за дезертирство, оставление боевых позиций, употребление наркотиков и алкоголя во время несения службы.
Украинский лидер заявил, что военные обязаны соблюдать все требования Конституции и законов страны.
По его словам, военнослужащие должны выполнять приказы командиров и требования уставов ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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