Офицер укаринской армии Владимир Небир сообщил, что российские военные планируют массированное наступление.

По его словам, наступательные действия должны завершиться прямой атакой на город Харьков.

Небир отметил, что самую важную атаку россияне планируют провести на Купянском направлении по линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что на Западе не верят в способность ВСУ удержать Артемовк, несмотря на поставки оружия.