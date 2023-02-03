Боррель: Евросоюз подготовит 30 тысяч военных для ВСУ до конца года

Глава европейской дипломатии заявил о подготовке 30 военнослужащих ВСУ в ЕС до конца года.

До конца 2023 года в рамках миссии Европейского союза по оказанию военно-технической помощи Украине будет подготовлено 30 тысяч военнослужащих для ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Украине направлено около 12 миллиардов евро военной помощи от стран-членов Европейского союза. Это не такой большой объем поддержки, как выделили США, но тем не менее это 40% от всей помощи, оказанной Украине", - сказал он.

Боррель отметил, что подготовка украинских военных проходит в учебных центрах Германии, Польши и других странах ЕС с привлечение новейших вооружений, в том числе танков Leopard 2 и БМП Marder.