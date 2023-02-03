Amazon превзошел ожидания аналитиков с доходом более 149 млрд долларов в декабре 2022 года

Amazon объявила в четверг, что объем продаж в четвертом квартале 2022 года составил 149,2 миллиарда долларов, что выше прогнозов и рыночных ожиданий в условиях, когда инфляция оказывает давление на потребительские расходы.

Гигант электронной коммерции тем не менее сделал осторожный прогноз на текущий квартал в отчете о доходах.

Выручка составит от 121 до 126 миллиардов долларов вместо 125 миллиардов долларов, ожидаемых консенсусом аналитиков Factset.

Американская группа также рассчитывает на операционную прибыль в размере до 4 миллиардов долларов в первом квартале 2023 года.