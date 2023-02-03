Квартальная выручка и прибыль Apple снизились в годовом исчислении, продажи iPhone снижаются

Выручка яблочного бренда за период с октября по декабрь упала на 5,4% по сравнению с предыдущим годом.

Apple в четверг опубликовала отчет о квартальной выручке и чистой прибыли, которая снизилась в годовом исчислении и оказалась ниже ожиданий, вызванных падением продаж iPhone, флагманского продукта компании.

Согласно отчета, выручка составила 117,1 млрд долларов, что на 5,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.