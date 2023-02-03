Макрон и Нетаньяху договорились вместе противостоять Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 2 февраля выразили намерение «работать вместе» против «дестабилизирующей» деятельности Ирана на Ближнем Востоке.

Эммануэль Макрон также осудил «опрометчивый порыв» Ирана в ядерной программе и предупредил Тегеран, что его шаги не останутся без «последствий».

Иран начал обогащать уран до 60%, что значительно превышает порог в 3,67%, установленный соглашением 2015 года по его ядерной программе, и приближается к 90%, необходимым для производства атомной бомбы, сообщают западные спецслужбы.

Тегеран в свою очередь угрожает выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выслать инспекторов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) со своих ядерных объектов.

