У экс-невесты Тимати Шишковой распухло лицо
2023-02-03 08:02
Пластический хирург Надежда Петраш объяснила, почему до неузнаваемости изменилась бывшая возлюбленная исполнителя Тимати Алена Шишкова.
Алене Шишковой в ноябре исполнилось 30 лет.
Когда недавно бывшая избранница рэпера Тимати появилась в шоу "Наследники и самозванцы", то все были шокированы изменениями в ее внешности.
Лицо Шишковой распухло, и молодая женщина изменилась до неузнаваемости.
Пластический хирург Надежда Петраш с более, чем 20-летним стажем высказалась по поводу.
Эксперт утверждает, что причин изменившейся внешности Шишковой, отечности ее лица, может быть несколько. Это и набор лишнего веса, эндокринные возрастные изменения и излишнее увлечение филлерами.
Опубликовано: Наталья Гончарова