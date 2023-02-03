У экс-невесты Тимати Шишковой распухло лицо

Пластический хирург Надежда Петраш объяснила, почему до неузнаваемости изменилась бывшая возлюбленная исполнителя Тимати Алена Шишкова.

Алене Шишковой в ноябре исполнилось 30 лет.

Когда недавно бывшая избранница рэпера Тимати появилась в шоу "Наследники и самозванцы", то все были шокированы изменениями в ее внешности.

Лицо Шишковой распухло, и молодая женщина изменилась до неузнаваемости.

Пластический хирург Надежда Петраш с более, чем 20-летним стажем высказалась по поводу.

Эксперт утверждает, что причин изменившейся внешности Шишковой, отечности ее лица, может быть несколько. Это и набор лишнего веса, эндокринные возрастные изменения и излишнее увлечение филлерами.