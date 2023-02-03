Экс-участница Дома-2 Донцова осталась без квартиры в Москве

Звезда "Дома-2" Майя Донцова лишилась трехкомнатной квартиры в российской столице.

Майя Донцова выиграла квартиру 1 год назад в конкурсе шоу "Дома-2", участницей которого была девушка.

Недавно звезда экрана получила уведомление, что жилплощадь у нее забирают. Донцова утверждает, что ей говорили о том, что пользоваться жильем она может до конца жизни.

Теперь же оказалось, что апартаменты Донцовой дали на полгода.

30 января знаменитости пришлось вернуть квартиру, но о том, почему так произошло, информации у Майи нет.