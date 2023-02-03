Королева заговорила о разводе с Тарзаном после пьяного интервью Волочковой

Наташа Королева высказалась о разводе со своим супругом Тарзаном после того, как вышло в эфир пьяное интервью артистки балета Анастасии Волочковой.

Балерина Анастасия Волочкова, будучи гостьей Ютуб-шоу "Алена, блин!", заявила, что Наташа Королева и Тарзан (Сергей Глушко) развелись год назад.

Королева высказалась по поводу. Когда певице рассказали, что Волочкова сообщила о ее разводе с Тарзаном, та ответила, что балерине все можно.

После артистка заявила, что у нее в отношениях с мужем полная идиллия. Вскоре пара отметит 20-летний юбилей свадьбы. Всего знаменитости вместе 22 года.