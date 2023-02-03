Щербакова перевили из реанимации в обычную палату

Борису Щербакову стало плохо на репетиции спектакля в Питере. Его забрала скорая, от госпитализации артист отказался, но утром ему стало плохо и он вновь очутился в больнице.

Известного актера театра и кино Бориса Щербакова перевели из реанимации в терапию, о чем сообщает 5-tv.ru.

Согласно имеющимся данным, знаменитость лежит в больнице в состоянии средней тяжести.

Он находился в кардиологической реанимации из-за проблем с сердцем. После стабилизации состояния 73-летнего артиста медики перевели в отделение терапии.

Недавно Щербаков уже обращался за медицинской помощью, но от госпитализации отказался.

Утром звезде экрана и сцены вновь стало нехорошо, но ехать в больницу он снова не захотел. Во второй половине дня его забрала скорая с коронарным синдромом (сужение артерий и нарушение кровообращения миокарда).

К симптомам заболевания относятся сильная боль в области груди, затруднение дыхания, головокружение и чрезмерное потоотделение.