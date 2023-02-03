RKI предупредил об ухудшении психического здоровья детей и молодежи из-за пандемии

Психический стресс и симптомы у детей и молодежи в Германии значительно возросли во время пандемии коронавируса.

Большинство исследований, проведенных до второй волны пандемии, показали соответствующее ухудшение самочувствия и психического здоровья детей и подростков», — отмечает группа авторов из Института Роберта Коха (RKI) в недавно опубликованном исследовании.

Институт провел 39 исследований по этой теме. По сравнению с выводами о психологическом стрессе у взрослых, дети и подростки оказались более уязвимыми в условиях пандемии.

Согласно оценке, опубликованной в «Журнале мониторинга здоровья», проблематика варьировалась в зависимости от волн пандемии и соответствующих мер по борьбе с коронавирусом.

Это показывает, что дети чутко реагируют «иногда на резкие изменения в их окружении». В репрезентативных исследованиях сообщалось о высокой степени стресса, связанного с пандемией, росте проблем с психическим здоровьем и ухудшении качества жизни.

Однако, по данным RKI, подавляющее большинство исследований относилось к началу пандемии вплоть до летнего плато 2020 года. В целом авторы видят недостаток исследований психического здоровья детей в период пандемии. Многие исследования имели те или иные существенные ограничения.

Например, упоминается недостаток, заключающийся в том, что группы риска могут быть идентифицированы лишь в ограниченной степени. С точки зрения RKI, желательно дальнейшее регулярное проведение исследований тенденций и когорт.

Такой вид мониторинга позволит следить за психическим здоровьем детей по мере развития пандемии и после нее. Последствия психологического стресса часто проявляются гораздо позже, как показывает практика. Согласно исследованию, в годы, предшествовавшие пандемии, частота проблем с психическим здоровьем у детей и подростков имела тенденцию к снижению.