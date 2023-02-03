Добровинский назвал иск православных активистов против Киркорова жаждой наживы

Адвокат Александр Добровинский уверен, что иск против Филиппа Киркорова со стороны православных активистов он отбьет. А действия этих личностей юрист назвал "жаждой наживы".

Александр Добровинский заявил, что наличие подобных исков против Филиппа Киркорова, в очередной раз доказывает, что артист - очень популярная личность.

По мнению юриста, "жалкие попытки ввести запрет на творчество звезды сцены" продиктованы "жаждой наживы", а не религиозными убеждениями.

Правовед убежден, что иск они отобьют, а история с номером с крестом еще надолго останется в памяти россиян, так как "серость и обыденность" никого не привлекает.