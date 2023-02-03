Лула утверждает, что Болсонару спровоцировал попытку государственного переворота

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил в четверг, 2 февраля, что он «уверен» в том, что Жаир Болсонару был вдохновителем нападения на правительственные здания в Бразилиа, 8 января.

«Сегодня я осознаю и говорю это громко и ясно: этот гражданин (бывший президент Болсонару) подготовил переворот», — сказал Лула в интервью местному телеканалу RedeTV.

8 января тысячи сторонников Болсонару, недовольных победой Лулы над его ультраправым соперником на президентских выборах в октябре 2022 года, вторглись в президентский дворец, Конгресс и Верховный суд и учинили там погромы.

Суд Бразилии принял решение привлечь экс-лидера, уехавшего во Флориду в конце декабря, к участию в расследовании, целью которого является определение того, кто стоит за актами вандализма в госучреждениях.

