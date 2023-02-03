Наталья Фриске пожаловалась, что ей не дает прохода душевнобольной поклонник покойной сетстры

Наталья Фриске пожаловалась, что ей не дает прохода душевнобольной поклонник покойной сестры, известной исполнительницы Жанны Фриске.

Наталья Фриске сообщила, что ее достает психически нездоровый фанат ее покойной сестры Жанны.

Душевнобольной закидывает знаменитость сообщениями каждую весну и осень, когда у таких больных обычно случается обострение.

Мужчина пишет с разных номеров телефонов. Наталья заблокировала уже более 300, но история продолжается.