Автор Ведьмака Сапковский оценил экранизацию своей книги
2023-02-03 09:54
Автор книги "Ведьмака" Анджей Сапковский высказался по поводу экранизации своего произведения Netflix.
Автор книги "Ведьмак" Анджей Сапковский оценил сериал по его произведению нейтрально.
Писатель заявил, что он смотрел сериалы и хуже, и лучше "Ведьмака".
Тот факт, что в фильме фактически ничего нет от книги, Сапковский обошел стороной, что показалось странным зрителям.
Поклонники решили, что автору просто хорошо заплатили, чтобы он сильно не ругал многосерийную картину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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