Автор Ведьмака Сапковский оценил экранизацию своей книги

Автор книги "Ведьмака" Анджей Сапковский высказался по поводу экранизации своего произведения Netflix.

Автор книги "Ведьмак" Анджей Сапковский оценил сериал по его произведению нейтрально.

Писатель заявил, что он смотрел сериалы и хуже, и лучше "Ведьмака".

Тот факт, что в фильме фактически ничего нет от книги, Сапковский обошел стороной, что показалось странным зрителям.

Поклонники решили, что автору просто хорошо заплатили, чтобы он сильно не ругал многосерийную картину.