Трейлер новой картины Гая Ричи Переводчик уже в сети
Трейлер новой ленты известного на весь мир британского режиссера Гая Ричи "Переводчик" уже появился в Сети.
Трейлер нового фильма популярного режиссера Гая Ричи под названием "Переводчик" уже можно посмотреть в Сети. Ролик размещен на Ютуб-канале киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer". https://www.youtube.com/watch?v=02PPMPArNEQ&t=3s
Сюжет боевика повествует о сержанте по имени Джон Кинли, который, участвуя в операции в Афганистане, попадает в засаду. Местный переводчик помогает ему выжить и вернуться домой.
Позднее выясняется, что спасителя Кинли не собираются эвакуировать в Америку, как обещали, по этой причине сержант начинает действовать сам.
Актеры, сыгравшие в экшене, необычны для режиссера. Роль главного персонажа сыграл Джейк Джилленхол, также здесь снялся Энтони Старр, известный благодаря сериалу "Пацаны".
Релиз фильма в Штатах запланирован на апрель 2023 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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