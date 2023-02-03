Трейлер новой картины Гая Ричи Переводчик уже в сети

Трейлер новой ленты известного на весь мир британского режиссера Гая Ричи "Переводчик" уже появился в Сети.

Трейлер нового фильма популярного режиссера Гая Ричи под названием "Переводчик" уже можно посмотреть в Сети. Ролик размещен на Ютуб-канале киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer". https://www.youtube.com/watch?v=02PPMPArNEQ&t=3s

Сюжет боевика повествует о сержанте по имени Джон Кинли, который, участвуя в операции в Афганистане, попадает в засаду. Местный переводчик помогает ему выжить и вернуться домой.

Позднее выясняется, что спасителя Кинли не собираются эвакуировать в Америку, как обещали, по этой причине сержант начинает действовать сам.

Актеры, сыгравшие в экшене, необычны для режиссера. Роль главного персонажа сыграл Джейк Джилленхол, также здесь снялся Энтони Старр, известный благодаря сериалу "Пацаны".

Релиз фильма в Штатах запланирован на апрель 2023 года.