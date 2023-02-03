Панин назвал Нагиева темной лошадкой

Скандально известный актер Алексей Панин, пребывающий с Испании, назвал своего коллегу по экрану Дмитрия Нагиева темной лошадкой.

Ведущий ТВ и актер Дмитрий Нагиев является темной лошадкой - так считает актер Алексей Панин, проживающий в Испании в настоящее время.

Такое заявление артист сделал в интервью журналисту Илье Малиновскому.

Панин высказался и о шоумене Иване Урганте, назвав того искренним и добропорядочным человеком. Такого же о Нагиеве звезда экрана сказать не может.

Видимо, Алексей придерживается подобного мнения по той причине, что Дмитрий не высказывался по поводу ситуации со спецоперацией России в Украине.