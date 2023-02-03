NZZ: Бернс предложил Украине отдать 20% территорий в пользу России

Глава ЦРУ Уильям Бернс предложил правительству Украины уступить России двадцать процентов территорий страны для скорейшего заключения мира.

Новостное агентство NZZ уведомляет, что во время тайной поездки в Киев глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс предложил Владимиру Зеленскому уступить России двадцать процентов территорий Украины с целью скорейшего заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий в регионе.

По данным NZZ, Зеленский ответил отказом на предложение Бернса, который позднее предложил аналогичные условия российскому правительству.