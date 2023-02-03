Пентагон отказался сбивать шпионский зонд Китая над территорией США
Сотрудники Пентагона, отследившие китайский разведывательный зонд над территорией американского государства, приняли решение не сбивать объект по рекомендации Джо Байдена.
Представитель Пентагона Патрик Райдер утверждает, что над американским штатом Монтана был замечен китайский разведывательный зонд, который летит выше уровня движения самолётов и не представляет угрозы для граждан. По данным Райдера, Джо Байден рекомендовал Пентагону не сбивать принадлежащий Китаю зонд, поскольку его обломки могут спровоцировать разрушения и жертвы на земле.
Примечательно, что ряд американских конгрессменов публично призвали немедленно перехватить китайский зонд-шпион для пресечения сбора секретной информации о США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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