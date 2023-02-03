Климова рассказала про недостатки своей внешности

Красавица-актриса Екатерина Климова не скрывает, что недостатки во внешности есть и у нее. Знаменитость назвала свои изъяны.

Известная актриса Екатерина Климова тщательно следит за своей внешностью, но недостатки у нее тоже имеются.

Звезда экрана рассказала, что в молодости ей все время твердили, что успех в актерской карьеры напрямую зависит от внешних данных.

Став постарше, знаменитость поняла, что яркая внешность - не залог актерского успеха.

К счастью, Екатерина не стала переделывать нос и еще что-либо, хотя ей намекали, что внешность у нее нестандартная и ее необходимо корректировать.