Климова рассказала про недостатки своей внешности
Красавица-актриса Екатерина Климова не скрывает, что недостатки во внешности есть и у нее. Знаменитость назвала свои изъяны.
Известная актриса Екатерина Климова тщательно следит за своей внешностью, но недостатки у нее тоже имеются.
Звезда экрана рассказала, что в молодости ей все время твердили, что успех в актерской карьеры напрямую зависит от внешних данных.
Став постарше, знаменитость поняла, что яркая внешность - не залог актерского успеха.
К счастью, Екатерина не стала переделывать нос и еще что-либо, хотя ей намекали, что внешность у нее нестандартная и ее необходимо корректировать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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