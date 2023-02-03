Reuters: Россия изменит тактику спецоперации из-за поставок ракет GLSDB Киеву

Журналисты газеты Reuters сообщили о возможном изменении тактики ведения боевых действий в Украине со стороны российской армии.

Американское информагентство Reuters уведомляет, что новый пакет военной помощи для Украины, инициированный США и включающий в себя самонаводящиеся ракеты GLSDB с дальностью действия в 150 километров, может заставить Министерство обороны России сменить тактику ведения боевых действий в регионе.

По мнению аналитиков Reuters, российские войска будут вынуждены отодвинуть свои военные объекты от линии соприкосновения с противником, поскольку в Москве не знают, как именно ВСУ воспользуются ракетами GLSDB.