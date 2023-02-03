Reuters: Россия изменит тактику спецоперации из-за поставок ракет GLSDB Киеву
Журналисты газеты Reuters сообщили о возможном изменении тактики ведения боевых действий в Украине со стороны российской армии.
Американское информагентство Reuters уведомляет, что новый пакет военной помощи для Украины, инициированный США и включающий в себя самонаводящиеся ракеты GLSDB с дальностью действия в 150 километров, может заставить Министерство обороны России сменить тактику ведения боевых действий в регионе.
По мнению аналитиков Reuters, российские войска будут вынуждены отодвинуть свои военные объекты от линии соприкосновения с противником, поскольку в Москве не знают, как именно ВСУ воспользуются ракетами GLSDB.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Храмова Оксана
Google предупредил, что в отчете о доходах за 4 квартал 2022 года могут появиться дополнительные сокращения
Google находится на пике уменьшения затрат на технологии. Его финансовый директор недавно отметил, что в ближайшем будущем могут произойти дополнительные сокращения расходов.Подробнее...
-