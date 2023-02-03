Жена Петросяна Брухунова заявила, что любви с Турцией у нее не случилось

33-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухуноваи находилась на отдыхе в Турции, но "любви" к этой стране "не испытала".

Молодую жену сатирика Евгения Петросяна Татьяну Брухунова не впечатлил отдых в Турции.

"Любви с этой страной у нее не случилось". Слишком много негативных моментов было на протяжении отпуска.

Татьяне пришлось не по душе, что в Турции принято курить в общественных местах, а запаха табака возлюбленная юмориста не переносит.

Также Брухуновой не понравилось, что турецкие таксисты разговаривают за рулем и на громкой связи.

Шокировал знаменитость и тот факт, что вдоль домов в Турции лежат бомжи, от который исходит невыносимый запах.