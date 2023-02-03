Жена Петросяна Брухунова заявила, что любви с Турцией у нее не случилось
33-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухуноваи находилась на отдыхе в Турции, но "любви" к этой стране "не испытала".
Молодую жену сатирика Евгения Петросяна Татьяну Брухунова не впечатлил отдых в Турции.
"Любви с этой страной у нее не случилось". Слишком много негативных моментов было на протяжении отпуска.
Татьяне пришлось не по душе, что в Турции принято курить в общественных местах, а запаха табака возлюбленная юмориста не переносит.
Также Брухуновой не понравилось, что турецкие таксисты разговаривают за рулем и на громкой связи.
Шокировал знаменитость и тот факт, что вдоль домов в Турции лежат бомжи, от который исходит невыносимый запах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Храмова Оксана
Google предупредил, что в отчете о доходах за 4 квартал 2022 года могут появиться дополнительные сокращения
Google находится на пике уменьшения затрат на технологии. Его финансовый директор недавно отметил, что в ближайшем будущем могут произойти дополнительные сокращения расходов.Подробнее...
-