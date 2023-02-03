Роспотребнадзор: в РФ выявили второй случай заражения COVID-19 «кракен»

В Роспотребнадзоре сообщили о втором случае регистрации заражения коронавирусной инфекцией штамма "кракен".

Утром пятницы пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в республике Тыва был выявлен второй в России случай заражения штаммом коронавируса "Кракен". По данным ведомства, заразившийся находится на принудительной изоляции и переносит инфекцию без значимых осложнений, болея в лёгкой форме.

Известно, что первый случай заражения "кракеном" в России был зафиксирован на территории Пензы, однако медики сомневаются в способности данного вида вируса распространиться по всей стране.