Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о неэффективности европейских санкций против России.

В пятницу представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала оценку высказыванию Владимира Зеленского, который на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что санкции Евросоюза против России утратили эффективность, в то время как сама Европа существенно замедлила антироссийский санкционный темп.

По мнению Захаровой, слова Зеленского свидетельствуют о том, что страны Западной Европы планомерно впадают в экономическую рецессию, идя ко дну вместе с привязанным к ногам украинским государством.