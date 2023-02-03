Захарова: Западная Европа идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной
Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о неэффективности европейских санкций против России.
В пятницу представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала оценку высказыванию Владимира Зеленского, который на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что санкции Евросоюза против России утратили эффективность, в то время как сама Европа существенно замедлила антироссийский санкционный темп.
По мнению Захаровой, слова Зеленского свидетельствуют о том, что страны Западной Европы планомерно впадают в экономическую рецессию, идя ко дну вместе с привязанным к ногам украинским государством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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