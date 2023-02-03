Богомаз: ПВО РФ сбили 4 ракеты ВСУ в Стародубском округе Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о перехвате четырёх украинских ракет в небе региона.
3 февраля брянский губернатор Александр Богомаз опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня утром вооружённые силы Украины выпустили четыре ракеты по Стародубскому муниципальному округу Брянской области России, однако все снаряды неприятеля были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.
Известно, что накануне Богомаз встретился с Владимиром Путиным, доложив ему, что за время проведения спецоперации в Украине на территории Брянской области от обстрелов ВСУ погибли 4 человека.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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