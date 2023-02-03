Слава назвала причину расставания со своим гражданским мужем Данилецким

Исполнительница Слава рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилецким спустя 18 лет совместной жизни. Артистка рассказала, почему так случилось.

Несколько месяцев назад певица Слава объявила о разрыве со своим гражданским мужем, предпринимателем Анатолием Данилецким.

Некоторые поклонники пары решили, что это просто пиар-ход.

Исполнительница опровергла подобные слухи, заявив, что пиариться на отношениях не стала бы никогда.

Причиной расставания Слава назвала "косяки" Данилецкого, озвучивать которые она не намерена.