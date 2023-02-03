Слава назвала причину расставания со своим гражданским мужем Данилецким
2023-02-03 11:02
Исполнительница Слава рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилецким спустя 18 лет совместной жизни. Артистка рассказала, почему так случилось.
Несколько месяцев назад певица Слава объявила о разрыве со своим гражданским мужем, предпринимателем Анатолием Данилецким.
Некоторые поклонники пары решили, что это просто пиар-ход.
Исполнительница опровергла подобные слухи, заявив, что пиариться на отношениях не стала бы никогда.
Причиной расставания Слава назвала "косяки" Данилецкого, озвучивать которые она не намерена.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Храмова Оксана
Google предупредил, что в отчете о доходах за 4 квартал 2022 года могут появиться дополнительные сокращения
Google находится на пике уменьшения затрат на технологии. Его финансовый директор недавно отметил, что в ближайшем будущем могут произойти дополнительные сокращения расходов.Подробнее...
-