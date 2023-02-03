Кимаковский: ВСУ в спешке стягивают дополнительные силы к Артемовску
Советник Пушилина Игорь Кимаковский утверждает, что в районе Артемовска замечено передвижение крупной группировки украинских военных.
В пятницу персональный советник временно исполняющего обязанности губернатора ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что с вечера 2 февраля Генштаб Украины распорядился о переброске крупных резервов ВСУ в район Артемовска для попытки удержания города, который вскоре будет штурмоваться российскими войсками.
По данным Кимаковского, в настоящий момент нет никаких признаков, которые бы указывали на желание солдат ВСУ отступить с территории Артемовска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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