Советник Пушилина Игорь Кимаковский утверждает, что в районе Артемовска замечено передвижение крупной группировки украинских военных.

В пятницу персональный советник временно исполняющего обязанности губернатора ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что с вечера 2 февраля Генштаб Украины распорядился о переброске крупных резервов ВСУ в район Артемовска для попытки удержания города, который вскоре будет штурмоваться российскими войсками.

По данным Кимаковского, в настоящий момент нет никаких признаков, которые бы указывали на желание солдат ВСУ отступить с территории Артемовска.