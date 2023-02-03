Apple остается единственным технологическим гигантом, который избежал недавних крупных увольнений или сокращения расходов

Сейчас страдают все технологические компании, и почти каждая из них проводит увольнения и сокращает расходы. Но Apple этого не сделала, и генеральный директор Тим Кук говорит, что по-прежнему планирует инвестировать "в инновации, в людей".

Apple выдержала шторм растущей инфляции, проблем с цепочками поставок, связанных с пандемией, и войны в Украине, не прибегая к какому-либо значительному сокращению своей рабочей силы.

Кук заявил аналитикам с Уолл-стрит по телефону, что "с какими бы проблемами мы ни сталкивались, наша стратегия всегда одна и та же", включая инвестиции "в инновации, в людей".

В то же время отчет о доходах компании отнюдь не был радужным и безоблачным.

Как отмечает CNBC, продажи Apple в праздничный квартал были на 5% ниже, чем за тот же период годом ранее, - это первое такое снижение продаж с 2019 года.

В целом, компания опубликовала прибыль в размере 1,88 доллара на акцию при выручке в 117,5 миллиарда долларов за квартал, что оказалось ниже ожиданий Уолл-стрит.

На данный момент компания прогнозирует, что доходы в текущем квартале будут примерно такими же, как и в праздничном квартале, а не каким-либо резким падением.

И тем не менее, в технологической индустрии все может развиваться быстро, и сегодняшняя уверенность может обернуться завтрашним крупным провалом.

То, что Тим Кук не объявил об увольнениях сегодня, не означает, что он автоматически сможет избежать этой участи навсегда.

Однако на сегодняшний день политика компании заслуживает похвалы.

Медленный и устойчивый подход Кука, который иногда называют "скучным", как в положительном, так и в отрицательном смысле, позволили Apple удержаться на плаву с минимальными потрясениями, даже в то время как ее коллеги изо всех сил стараются не отставать.