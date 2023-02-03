Бикантов: армия ЦАР победила боевиков при помощи инструкторов России

Российский посол в Банги Александр Бикантов рассказал о роли РФ в победе над местными незаконными воинскими формированиями.

Днём 3 февраля посол России в Банги Александр Бикантов публично заявил, что российские военные инструкторы помогли войскам ЦАР ликвидировать крупные группировки боевиков в регионе, которые были разбиты на мелкие преступные группы, более не представляющие угрозы для государства.

По данным Бикантова, боевики в ЦАР продолжают терроризировать местное население, однако натыкаются на решительный отпор военных республики.