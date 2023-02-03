Бикантов: армия ЦАР победила боевиков при помощи инструкторов России
2023-02-03 11:07
Российский посол в Банги Александр Бикантов рассказал о роли РФ в победе над местными незаконными воинскими формированиями.
Днём 3 февраля посол России в Банги Александр Бикантов публично заявил, что российские военные инструкторы помогли войскам ЦАР ликвидировать крупные группировки боевиков в регионе, которые были разбиты на мелкие преступные группы, более не представляющие угрозы для государства.
По данным Бикантова, боевики в ЦАР продолжают терроризировать местное население, однако натыкаются на решительный отпор военных республики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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