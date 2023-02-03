Второй энергоблок БелАЭС введут в эксплуатацию во второй половине 2023 года

Администрация Белорусской АЭС приняла решение о введении второго энергоблока объекта в промышленную эксплуатацию во втором полугодии.

3 февраля заместитель главы Министерства энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк публично заявил, что в течение второй половины текущего года второй энергоблок Белорусской атомной электростанции будет полномасштабно введён в промышленную эксплуатацию в соответствии с намеченным планом.

Примечательно, что первый энергоблок единственной АЭС в Беларуси был запущен в эксплуатацию ещё 10 июня 2021 года и с тех пор работает исправно.