Трамп: США должны снизить поставки оружия Киеву и начать переговоры о мире

Дональд Трамп призвал правительство США сократить поставки вооружений украинским войскам.

3 февраля бывший американский президент Дональд Трамп публично заявил, что актуальное правительство Соединённых Штатов не должно предоставлять Украине оружие и боеприпасы в большом количестве, поскольку это ведёт к поступательной эскалации конфликта на территории региона.

Также Трамп считает, что власти США обязаны инициировать проведение мирных переговоров с участием правительств Украины и России для скорейшего прекращения боевых действий.