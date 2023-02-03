Трамп: США должны снизить поставки оружия Киеву и начать переговоры о мире
Дональд Трамп призвал правительство США сократить поставки вооружений украинским войскам.
3 февраля бывший американский президент Дональд Трамп публично заявил, что актуальное правительство Соединённых Штатов не должно предоставлять Украине оружие и боеприпасы в большом количестве, поскольку это ведёт к поступательной эскалации конфликта на территории региона.
Также Трамп считает, что власти США обязаны инициировать проведение мирных переговоров с участием правительств Украины и России для скорейшего прекращения боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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