Лавров: нынешние отношения России и Китая стали лучшими в истории

Сергей Лавров дал оценку российско-китайскому сотрудничеству после начала спецоперации в Украине.

3 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что в настоящий момент дипломатические отношения между администрациями Москвы и Пекина являются лучшими за всю историю их существования, поскольку Россия и Китай поступательно и взаимно укрепляют двухстороннее партнёрство.

Также Сергей Лавров утверждает, что в последний год правительство России начало существенно наращивать партнёрские отношения с Индией.