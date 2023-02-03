Лавров: нынешние отношения России и Китая стали лучшими в истории
2023-02-03 11:23
Сергей Лавров дал оценку российско-китайскому сотрудничеству после начала спецоперации в Украине.
3 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что в настоящий момент дипломатические отношения между администрациями Москвы и Пекина являются лучшими за всю историю их существования, поскольку Россия и Китай поступательно и взаимно укрепляют двухстороннее партнёрство.
Также Сергей Лавров утверждает, что в последний год правительство России начало существенно наращивать партнёрские отношения с Индией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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