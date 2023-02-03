Дмитрий Медведев оценил попытки правительства Украины по включению страны в состав Евросоюза.

Днём 3 февраля экс-президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев публично заявил, что украинские власти сознательно платят жизнями собственных соотечественников за возможное членство Украины в Европейском союзе. Также Медведев отметил, что администрация Владимира Зеленского намеренно разоряет экономику страны ради вступления в ЕС.

По мнению Дмитрия Медведева, чем больше страны Запада будут предоставлять помощи Украине, тем больше местные чиновники будут разворовывать выделяемые средства.