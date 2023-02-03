Михадюк: пробное включение второго энергоблока БелАЭС пройдёт в марте-апреле
Представитель Минэнерго Беларуси Михаил Михадюк рассказал о сроках первого пробного включения в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.
В пятницу замглавы Министерств энергетики Беларуси Михаил Михадюк опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где заявил, что в марте или апреле состоится первое пробное включение в сеть второго энергоблока Белорусской атомной электростанции. По данным Михадюка, в настоящий момент энергетики ведут работы по разогреву второго блока БелАЭС перед пробным запуском.
Также Михаил Михадюк отметил, что полноценный запуск второго энергоблока Белорусской АЭС в промышленное производство состоится во втором полугодии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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