Михадюк: пробное включение второго энергоблока БелАЭС пройдёт в марте-апреле

Представитель Минэнерго Беларуси Михаил Михадюк рассказал о сроках первого пробного включения в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.

В пятницу замглавы Министерств энергетики Беларуси Михаил Михадюк опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где заявил, что в марте или апреле состоится первое пробное включение в сеть второго энергоблока Белорусской атомной электростанции. По данным Михадюка, в настоящий момент энергетики ведут работы по разогреву второго блока БелАЭС перед пробным запуском.

Также Михаил Михадюк отметил, что полноценный запуск второго энергоблока Белорусской АЭС в промышленное производство состоится во втором полугодии.