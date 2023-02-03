Кременецкий: солдаты ВСУ учатся работать с ЗРК Patriot в США

Украинский политик Борис Кременецкий утверждает, что представители армии Украины обучаются управлению комплексами Patriot на территории Соединённых Штатов.

3 февраля атташе украинского посольства в Вашингтоне Борис Кременецкий публично заявил, что бойцы вооружённых сил Украины обучаются управлению зенитно-ракетными комплексами Patriot американского производства на территории США.

Примечательно, что ранее в пресс-службе Пентагона подтвердили, что обучение до ста украинских военных владению ЗРК Patriot состоится в американском штате Оклахома и займёт не менее нескольких календарных месяцев.