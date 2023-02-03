Кременецкий: солдаты ВСУ учатся работать с ЗРК Patriot в США
Украинский политик Борис Кременецкий утверждает, что представители армии Украины обучаются управлению комплексами Patriot на территории Соединённых Штатов.
3 февраля атташе украинского посольства в Вашингтоне Борис Кременецкий публично заявил, что бойцы вооружённых сил Украины обучаются управлению зенитно-ракетными комплексами Patriot американского производства на территории США.
Примечательно, что ранее в пресс-службе Пентагона подтвердили, что обучение до ста украинских военных владению ЗРК Patriot состоится в американском штате Оклахома и займёт не менее нескольких календарных месяцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Храмова Оксана
Google предупредил, что в отчете о доходах за 4 квартал 2022 года могут появиться дополнительные сокращения
Google находится на пике уменьшения затрат на технологии. Его финансовый директор недавно отметил, что в ближайшем будущем могут произойти дополнительные сокращения расходов.Подробнее...
-