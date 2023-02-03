Бывшая жена Пьера Нарцисса Калачева сообщила, что простила маму певца за кражу его тела

Бывшая жена Пьера Нарцисса Виктория Калачева заявила, что простила мать музыканта за кражу его тела.

Экс-супруга исполнителя Пьера Нарцисса помирилась с матерью покойного.

Валерия Калачева сообщила, что больше не держит больше зла на экс-свекровь.

Похороны музыканта прошли негладко: родные из Камеруна вывезли тело, похоронив его на родине в семейном склепе.

Калачева протестовала против такого решения, расценивая случившееся как кражу тела экс-супруга.

Через какое-то время женщине все же удалось наладить контакт с родительницей Нарцисса, в чем помогла обеим дочь покойного певца Каролина.