Генпрокуратура Украины возбудила дело на Пригожина
Офис украинского Генпрокурора инициировал возбуждение уголовного дела в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Днём пятницы пресс-служба офиса Генерального прокурора Украины сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина, который является основателем частной военной кампании "Группа Вагнера", принимающей участие в спецоперации на территории украинского государства.
По данным украинской Генпрокуратуры, Пригожин заочно обвинён в покушении на территориальную целостность Украины и будет преследоваться местными правоохранительными органами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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