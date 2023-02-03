Генпрокуратура Украины возбудила дело на Пригожина

Офис украинского Генпрокурора инициировал возбуждение уголовного дела в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Днём пятницы пресс-служба офиса Генерального прокурора Украины сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина, который является основателем частной военной кампании "Группа Вагнера", принимающей участие в спецоперации на территории украинского государства.

По данным украинской Генпрокуратуры, Пригожин заочно обвинён в покушении на территориальную целостность Украины и будет преследоваться местными правоохранительными органами.