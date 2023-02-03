Лещенко рассказал о развитии российского шоу-бизнеса в свете событий в мире

Исполнитель Лев Лещенко рассказал о том, что отечественная эстрада развивается, но совершенно не так, как раньше из-за проблем с Западом.

Известный певец Лев Лещенко высказался по поводу развития отечественной эстрады. Он назвал процессы, которые в настоящее время происходят.

Исполнитель дал оценку влиянию событий в мире на музыкальную индустрию РФ. Лещенко убежден, что развитие шоу-бизнеса идет не по тому пути, что раньше, о чем сообщает издание "Вечерняя Москва".

Дело в том, что отсутствует обмен культурным опытом между странами из-за того, что зарубежные артисты не выступают в РФ, а российские за границей.

Лев Валерьянович считает, что интернет немного спасает ситуацию.