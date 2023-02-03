Зеленский предложил Верховной раде лишить мандатов всех депутатов ОПЗЖ

Владимир Зеленский выступил с инициативой по лишению мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Владимир Зеленский утверждает, что рассмотрел гражданскую позицию, предлагающую пожизненное лишение мандатов всех членов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", поручив председателю украинской Верховной рады Руслану Стефанчуку обсудить данный вопрос с коллегами.

Известно, что Зеленский инициировал преследование представителей партии ОПЗЖ, обвинив фракцию в сотрудничестве с Россией после начала спецоперации.