Зеленский предложил Верховной раде лишить мандатов всех депутатов ОПЗЖ
Владимир Зеленский выступил с инициативой по лишению мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
Владимир Зеленский утверждает, что рассмотрел гражданскую позицию, предлагающую пожизненное лишение мандатов всех членов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", поручив председателю украинской Верховной рады Руслану Стефанчуку обсудить данный вопрос с коллегами.
Известно, что Зеленский инициировал преследование представителей партии ОПЗЖ, обвинив фракцию в сотрудничестве с Россией после начала спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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