МИД Китая: США не должны спекулировать на тему шпионского аэростата

Представитель китайского МИДа Мао Нин призвал власти США не спекулировать о принадлежности Пекину шпионского воздушного шара, замеченного над Монтаной.

Днём пятницы официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин публично заявил, что правительство Соединённых Штатов не имеет права спекулировать на тему воздушного шара, замеченного в небе над США, обвиняя Пекин в шпионаже, поскольку американские политики не могут доказать правомерность своих обвинений.

По данным ряда зарубежных СМИ, в ночь на 3 февраля над штатом Монтана был замечен воздушный шар, который был опознан как китайский шпионский аэростат.