Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале пессимистично оценил состояние и перспективы экономики Украины, заявив, что она превращается в «смрадную труху».

По словам Медведева, пока киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху. Как подчеркнул Медведев, об этом открыто говорят даже в тех странах, которые обещают украинскому режиму выздоровление и вечную европейскую любовь.

В подтверждение своих слов заместитель председателя Совета безопасности России привел данные, ссылаясь на Goldman Sachs, согласно которым Украина на сегодняшний день утратила территории, обеспечивавшие ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП.

Медведев отметил, что у Киева больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов, включая 63% месторождений угля и 42% – металлов. По мнению Медведева, на всех парах в пропасть летит также сельское хозяйство, сделав особый акцент на стремительном падении урожайности.