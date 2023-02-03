Лавров: Путин рассматривает обновлённую концепцию внешней политики РФ

Сергей Лавров утверждает, что Владимиру Путину поступила на рассмотрение новая концепция российской внешней политики.

3 февраля глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил на заседании генерального совета фракции "Единая Россия", где публично заявил, что Владимир Путин начал рассматривать обновлённую концепцию внешнеполитической деятельности российского государства.

По данным Лаврова, в документе, который был передан на рассмотрение Путину, учтены все актуальные цели и задачи, которые должно ставить перед собой правительство России.