Актер Джемал Гаганидзе скончался в возрасте 89 лет
2023-02-03 12:10
Звезда картины "Не горюй !" Джемал Гаганидзе ушел из жизни на 90-м году жизни.
На 90-м году жизни ушел известный актёр, народный артист Грузии Джемал Гаганидзе.
Причины кончины знаменитости не озвучиваются.
Известность Гаганидзе получил после выхода картины Георгия Данелия "Не горюй!" в 1969 году, где актер сыграл обманутого мужа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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