Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что правительства стран ЕС всегда готовы к проведению переговоров по украинскому кризису.

Информационное агентство Standart опубликовало интервью с Жозепом Боррелем, который утверждает, что опасения правительства России о попытках Запада затянуть конфликт в Украине поставками вооружений и боеприпасов неправомерны, поскольку лидеры стран Европейского союза всегда готовы к переговорам.

По мнению Борреля, единственным путём прекращения боевых действий в Украине является дипломатический процесс для скорейшего подписания мирного договора между Киевом и Москвой.