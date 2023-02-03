Боррель: власти Евросоюза всегда открыты к переговорам по Украине
Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что правительства стран ЕС всегда готовы к проведению переговоров по украинскому кризису.
Информационное агентство Standart опубликовало интервью с Жозепом Боррелем, который утверждает, что опасения правительства России о попытках Запада затянуть конфликт в Украине поставками вооружений и боеприпасов неправомерны, поскольку лидеры стран Европейского союза всегда готовы к переговорам.
По мнению Борреля, единственным путём прекращения боевых действий в Украине является дипломатический процесс для скорейшего подписания мирного договора между Киевом и Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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