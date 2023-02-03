Геращенко: власти Украины имитируют процесс евроинтеграции
Украинский депутат Ирина Геращенко считает, что правительство её страны не намерено проводить полноценную евроинтеграцию Украины.
3 февраля депутат Верховной рады Ирина Геращенко публично раскритиковала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который накануне сообщил, что уже через два года украинское государство станет полноправным членом Европейского союза. По мнению Геращенко, Украина далека от вступления в ЕС, поскольку нуждается в существенных реформах Конституционного суда.
Также Ирина Геращенко отметила, что евроинтеграция является трудным процессом, который требует постоянных усилий от всех ветвей власти, а не имитации попытки присоединения Украины к Евросоюзу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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