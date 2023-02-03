Клименко: Киев формирует штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса
Временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил о формировании бригад штурмовиков ВСУ для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
3 февраля Игорь Клименко публично заявил, что в Украине началась комплектация штурмовых бригад для попытки силового захвата крымского полуострова и территорий республик Донбасса. По данным Клименко, штурмовые отряды будут набраны из числа полицейских и действующих военных, которые ранее участвовали в боевых действиях.
Также Игорь Клименко отметил, что в бригады штурмовиков для захвата Донбасса и Крыма войдут добровольческие отряды, которые пройдут предварительное обучение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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