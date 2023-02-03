Медведев прогнозирует рост госдолга Украины до $200 млрд к концу года
Дмитрий Медведев утверждает, что государственный долг Украины может вырасти до 200 миллиардов долларов.
Днём пятницы бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где сообщил, что по его прогнозам госдолг Украины может вырасти до 180-200 миллиардов долларов к концу года, хотя сейчас он составляет всего $107 миллиардов. По мнению Медведева, украинская экономика может никогда не восстановиться от последствий кризиса такого масштаба.
Также Дмитрий Медведев утверждает, что украинское государство ожидает судьба всех колоний стран коллективного Запада с поступательным обескровливанием экономики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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