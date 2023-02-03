Дмитрий Медведев утверждает, что государственный долг Украины может вырасти до 200 миллиардов долларов.

Днём пятницы бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где сообщил, что по его прогнозам госдолг Украины может вырасти до 180-200 миллиардов долларов к концу года, хотя сейчас он составляет всего $107 миллиардов. По мнению Медведева, украинская экономика может никогда не восстановиться от последствий кризиса такого масштаба.

Также Дмитрий Медведев утверждает, что украинское государство ожидает судьба всех колоний стран коллективного Запада с поступательным обескровливанием экономики.