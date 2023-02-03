Медведев заявил о неизбежности конца Украины как государства
Бывший президент России Дмитрий Медведев утверждает, что перспектива исчезновения Украины как отдельной страны становится всё очевиднее.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев утверждает, что к текущему моменту ему очевидно переживание Украиной кризиса государственности, который приведёт к исчезновению данной страны со всех карт мира. При этом Медведев уверен, что процесс ликвидации украинского государства будет сопровождаться радостью местного правительства.
Также Дмитрий Медведев выразил уверенность, что лидеры западных стран не станут комментировать процесс исчезновения Украины как государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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